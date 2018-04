Держдеп США закликав Україну створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ

Виконувач обовязків Держсекретаря США Джон Салліван закликав Україну подвоїти зусилля з впровадження реформ, створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ.

Про це у Twitter повідомила речник Держдепу США Хізер Науерт, коментуючи зустріч Саллівана з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. За її словами, Салліван підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

Читайте такожМВФ: ціни на енергоресурси в Україні знову стали політичним питанням

Зазначається, що Салліван закликав Україну «подвоїти зусилля з впровадження реформ, дотримуватись програми МВФ - змінити законодавство задля створення по-справжньому незалежного Антикорупційного суду та підвищити тарифи на газ до рівня імпортного паритету».

Acting Secretary Sullivan urged #Ukraine to redouble reform efforts and adhere to IMF programs by adopting legislation to establish a truly independent anti-corruption court and raising gas tariffs to import parity levels.