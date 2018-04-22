Держдеп США закликав Україну створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ

Американська сторона підтвердила свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям агресії РФ.

Виконувач обовязків Держсекретаря США Джон Салліван закликав Україну подвоїти зусилля з впровадження реформ, створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ.

Про це у Twitter повідомила речник Держдепу США Хізер Науерт, коментуючи зустріч Саллівана з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. За її словами, Салліван підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

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Зазначається, що Салліван закликав Україну «подвоїти зусилля з впровадження реформ, дотримуватись програми МВФ - змінити законодавство задля створення по-справжньому незалежного Антикорупційного суду та підвищити тарифи на газ до рівня імпортного паритету».

Acting Secretary Sullivan urged #Ukraine to redouble reform efforts and adhere to IMF programs by adopting legislation to establish a truly independent anti-corruption court and raising gas tariffs to import parity levels. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 28 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня.

Як повідомляв УНІАН, ціна на газ для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість блакитного палива має вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.