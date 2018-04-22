Експерт розповів, скільки українського газу Росія вкрала після анексії Криму

За словами експерта, з моменту захоплення Криму фейковим підприємством "Чорноморнафтогаз", що працює під керівництвом російської адміністрації, з українських родовищ на мілководному шельфі Чорного моря вкрадено понад 7 млрд кубометрів газу.

За допомогою механізмів міжнародних судів Росію можна притягнути до відповідальності за незаконний видобуток газу на шельфі анексованого Криму.

Таку думку президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар висловив під час чату в "Главреді".

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За його словами, з моменту захоплення Криму фейковим підприємством "Чорноморнафтогаз", що працює під керівництвом російської адміністрації, вкрадено з українських родовищ на мілководному шельфі Чорного моря понад 7 млрд кубометрів газу.

"Ймовірно, Росія відмовиться від використання цього газу після того, як буде введений в експлуатацію газопровід з Тамані до Криму через Керченську протоку. У Москві чудово розуміють, що шельфові родовища, з яких крадеться газ, до Криму відношення не мають, і рано чи пізно доведеться нести відповідальність за незаконно присвоєне чуже майно і компенсувати завдані збитки", — вважає експерт.

Гончар додав, що інвестувати в ці родовища російські загарбники не можуть, оскільки в такому випадку компанії РФ потраплять під санкційний режим, а місцева влада не має належних інвестиційних ресурсів, тому зараз спостерігається падіння газовидобутку на родовищах.

Як повідомляв УНІАН, Ініціювання російським газовим монополістом "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі нового провадження проти Національного холдингу "Нафтогаз України" з метою розірвати чинні договори не скасовує їх дії, отже "Газпром" залишається винен українській компанії 2,56 млрд доларів.