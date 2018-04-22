Експерт розповів, скільки українського газу Росія вкрала після анексії Криму
За допомогою механізмів міжнародних судів Росію можна притягнути до відповідальності за незаконний видобуток газу на шельфі анексованого Криму.
Таку думку президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар висловив під час чату в "Главреді".
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За його словами, з моменту захоплення Криму фейковим підприємством "Чорноморнафтогаз", що працює під керівництвом російської адміністрації, вкрадено з українських родовищ на мілководному шельфі Чорного моря понад 7 млрд кубометрів газу.
"Ймовірно, Росія відмовиться від використання цього газу після того, як буде введений в експлуатацію газопровід з Тамані до Криму через Керченську протоку. У Москві чудово розуміють, що шельфові родовища, з яких крадеться газ, до Криму відношення не мають, і рано чи пізно доведеться нести відповідальність за незаконно присвоєне чуже майно і компенсувати завдані збитки", — вважає експерт.
Гончар додав, що інвестувати в ці родовища російські загарбники не можуть, оскільки в такому випадку компанії РФ потраплять під санкційний режим, а місцева влада не має належних інвестиційних ресурсів, тому зараз спостерігається падіння газовидобутку на родовищах.
Як повідомляв УНІАН, Ініціювання російським газовим монополістом "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі нового провадження проти Національного холдингу "Нафтогаз України" з метою розірвати чинні договори не скасовує їх дії, отже "Газпром" залишається винен українській компанії 2,56 млрд доларів.