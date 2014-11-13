Віце-президент Єврокомісії з енергетики завтра відвідає Київ

Як повідомляє Єврокомісія, Шефкович зустрінеться із президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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"Цей перший візит спрямований на обговорення низки актуальних енергетичних питань, включаючи модернізацію української газотранспортної системи, а також подальшої діяльності за підсумками тристоронніх (Україна-ЄС-РФ) газових переговорів", - зазначає Єврокомісія.

Також передбачається, що віце-президент Єврокомісії зустрінеться з міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Проданом та представниками енергетичних компаній України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія допоможе Україні оплатити газ, якщо Росія раптом скасує знижку.