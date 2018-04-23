Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 7,7 мільярда кубів

На сьогодні газові сховища України заповнені лише на 24%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 14 по 21 квітня зросли на 2,1%, або на 161 мільйон кубометрів, до 7,672 мільярда кубометрів з 7,511 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 21 квітня до сховищ було закачано 27,3 мільйона кубометрів газу.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 24%.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів газу.

З 13 квітня 2018 року "Укртрансгаз" припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 мільйонів кубометрів на добу.