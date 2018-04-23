У Київраді попередили про наслідки зволікання з продовженням аренди ТЕЦ

Продовження оренди тепломереж на 4 дні дозволить вирішити питання з розрахунками.

Голова фракції «Батьківщина» в Київській міській раді Володимир Бондаренко прокоментував ігнорування столичними депутатами питання про тимчасову пролонгацію оренди теплових мереж, ТЕЦ та сміттєспалювального заводу «Енергія». Зокрема, продовження оренди тепломереж на 4 дні дозволить вирішити питання з розрахунками.

«Там є нюанси цього питання, які дуже прості і зрозумілі. Один полягає в розрахунках за газ, там термін розрахунків поставлений в усіх документах, на жаль, 26 числа. 4 дні до кінця місяця не вистачає. І нам треба було б добавити 4 дні, щоб розраховуватися по кінцю місяця. От уявіть собі, що робити бухгалтерії, в якої 26-го закінчується розрахунок по газу, яка кількість його спожита, в цей день треба зафіксувати лічильники і т.д. Тобто, це проста технічна штука», - сказав Володимир Бондаренко .

На думку депутата, продовження оренди ТЕЦ на два місяці дасть змогу вчасно отримати ліцензії, необхідні для експлуатації генеруючих потужностей.

В НКРЕКП відсутній кворум. А ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод регулюються по-іншому, ніж все інше. І нам треба, як мінімум, щоб НКРЕКП надало ліцензії. Тільки з'явиться НКРЕКП, ми зразу затвердимо свої ліцензії і підемо по ним платити. Тобто, лінія (на переведення енергокомплексу на баланс комунального підприємства «Київтеплоенерго» - ред..) не міняється. Просто є технічні деякі здвиги», - підкреслив він.

Очільник столичної «Батьківщина» розкритикував позицію депутатської більшості в Київраді, які не спромоглися забезпечити позитивне голосування по цьому питанню минулого тижня.

«Це може привести до того, що Київ не буде мати правових підстав виставляти оплату в наступні опалювальні сезони. А це, ви ж розумієте, що таке, коли не визначена оплата, законно не визначена. Це буде мати дуже тяжкі наслідки. Тому побачимо, чим воно закінчиться. Але поки що стараємося, щоби якось воно пройшло більш-менш гладко», - зазначив Володимир Бондаренко.

Як відомо, до 27 квітня ПАТ «Київенерго» (97% акцій належить найбільшому приватному енергетичному холдингу ДТЕК) має передати на баланс створеного комунального підприємства «Київтеплоенерго» теплові мережі, теплоелектроцентралі та сміттєспалювальний завод «Енергія».

Як повідомлялося, в зв'язку з тим, що КП «Київтеплоенерго» поки не має ліцензій і тарифів на гаряче водопостачання, КМДА підготувала проект рішення Київради, яким продовжується можливість оренди для «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводу «Енергія» до 30 червня для забезпечення безперебійної роботи об'єктів в процесі їх передачі «Київтеплоенерго». Договір з «Київенерго» в частині використання теплових мереж також пропонувалося продовжити на 3 дні - до 30 квітня.

19 квітня депутати Київради відмовилися розглянути це питання. На думку експертів, це ставить під загрозу роботу енергетичного комплексу столиці, а кияни можуть опинитися без гарячої води.

Як зазначав генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко, компанія повністю готова до передачі муніципальних енергетичних активів на баланс КП «Київтеплоенерго».