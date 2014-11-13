Україна купить півмільйона тонн вугілля в Росії

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначають у «Центренерго», виконуючи розпорядження уряду щодо диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля, компанією було укладено договори до кінця 2014 року на постачання енергетичного вугілля марки «А» і «П» в обсязі 1,079 млн тонн. «Із яких 509 тис. тонн - це вугілля російського походження, 250 тис. тонн із Південно-Африканської Республіки і 320 тисяч тонн - українського походження», - сказано в повідомленні держкомпанії.

«Вартість українського вугілля, згідно з чинними договорами, становить 850 грн за тонну без ПДВ і витрат на транспортування, російське вугілля коштує 80 доларів за тонну, ціна південно-африканського вугілля становить 86 доларів», - наголошується в повідомленні.

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Причому вказується, що з урахуванням витрат на навантаження-розвантаження судна, транспортування та інших витрат вартість вугілля із ПАР становить 110-112 доларів.

«Основними умовами під час укладення договорів на постачання вугілля є ціна з урахуванням параметрів якості та енергетичної цінності вугільної продукції, а також умови постачання і розрахунків», - наголошують у компанії.

Також у «Центренерго» повідомили, що робота з пошуку надійних постачальників і укладання відповідних контрактів продовжується з урахуванням мінімізації ризиків, пов'язаних із нестабільним постачанням вугілля.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія із ПАР не готова постачати в Україну третю партію вугілля за $86 за тонну.

Також повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості планувало весь обсяг вугілля із ПАР у розмірі 1 млн тонн відвантажити державній енергогенеруючій компанії «Центренерго».

Україна вперше за тривалий період почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.