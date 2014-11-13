Продан заявив, що Україна має альтернативу російському ядерному паливу

Про це в інтерв'ю "Новому времени" заявив міністр енергетики та вугільної промисловостіЮрій Продан.

"У нас є альтернативне джерело поставок ядерного палива - це американська компанія Westinghouse", - сказав міністр.

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У вивозі відпрацьованого ядерного палива Україна також поки залежить від Росії - вона вивозить свої радіоактивні відходи в РФ. Проте вже у вересні цього року Україна фактично приступила до реалізації будівництва власного сховища відпрацьованого палива в чорнобильській зоні.

"Попередній уряд чотири роки не міг відвести землю під це, а ми це зробили за місяць. Так що на сто років від залежності позбудемося. А там - подивимося", - сказав Продан.