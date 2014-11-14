Вартість нафти Brent опустилася нижче $78 за барель

Станом на 22.50 мск (20:50 за Києвом) котирування знизилися на 3,276%, до $77,83 за барель, передає ТАСС.

Нафту сорту WTI (західнотехаська світла) на торгах в Нью-Йорку подешевшала в четвер на $2,88 (3,73%). Ф'ючерсні контракти на її поставки у грудні укладалися за ціною $74,30 за барель.

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