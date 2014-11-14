На ринку нафти спостерігається підвищена нестабільність

Ціни на нафту Brent тримаються поблизу чотирирічного мінімуму через надмірну пропозицію та відсутність упевненості, що ОПЕК вирішить знизити видобуток на нараді 27 листопада, повідомляє Reuters.

На 8.52 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,18 до $78,10 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,36 до $73,85 за барель. У четвер ціни на обидва еталони знизилися більш ніж на $2, а з червня нафта подешевшала більш ніж на 30 відсотків.

Напередодні наради 27 листопада серед учасників ОПЕК немає єдиної думки з приводу обсягів видобутку.

"Напередодні наради ОПЕК спостерігається підвищена нестабільність ринку", - сказав аналітик Societe Generale у Сингапурі Марк Кінан.

Читайте такожЦіни на нафту ще цього року можуть упасти до $70 - JPMorganЗапаси нафти в США знизилися на 1,74 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі підвищення на 800.000 барелів. Але запаси на розподільчому центрі в Кушингу, штат Оклахома, зросли на 1,7 мільйона барелів.

Порт Харига в Лівії, здатний відвантажувати щодня 120.000 барелів нафти, відновив роботу після того, як охоронці припинили страйк, викликаний несплатою зарплати.