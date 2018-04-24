Сайт Міненерговугілля зламали й вимагають викуп у біткоїнах - до видалення файлів залишається менше 10 годин (фото)

До видалення усіх файлів залишається менше 10 годин.

Хакери зламали сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, вимагаючи за його розблокування викуп у біткоїнах.

Читайте такожХакери вкрали базу даних казино за допомогою термометра в акваріумі

При активізації веб-сайту Міненерговугілля за адресою mev.gov.ua з'являється червоний екран з повідомленням, що сайт зашифровано.

«Ми гарантуємо, що ви зможете відновити всі свої файли безпечно і просто. Але часу не так багато. Ви можете розшифрувати свій сайт просто і безпечно. Як? Потрібно заплатити біткоїни», - йдеться у повідомленні зломщиків.

На екрані також зображений годинник зворотного відліку, згідно з якими до видалення всіх файлів залишається менше 10 годин.