Сайт Міненерговугілля зламали й вимагають викуп у біткоїнах - до видалення файлів залишається менше 10 годин (фото)
10:44, 24 квітня 2018Енергетика
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До видалення усіх файлів залишається менше 10 годин.
Скріншот сайту Міненерговугілля
Хакери зламали сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, вимагаючи за його розблокування викуп у біткоїнах.
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При активізації веб-сайту Міненерговугілля за адресою mev.gov.ua з'являється червоний екран з повідомленням, що сайт зашифровано.
«Ми гарантуємо, що ви зможете відновити всі свої файли безпечно і просто. Але часу не так багато. Ви можете розшифрувати свій сайт просто і безпечно. Як? Потрібно заплатити біткоїни», - йдеться у повідомленні зломщиків.
На екрані також зображений годинник зворотного відліку, згідно з якими до видалення всіх файлів залишається менше 10 годин.
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