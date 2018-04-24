"Чорний слід": журналісти розповіли, як російський нафтовий бізнес продовжує працювати в Україні (відео)

Наголошується, що одним із постійних клієнтів російського нафтового гіганта є окуповані території Донбасу.

Рік тому Антимонопольний комітет України дозволив швейцарській "Glusco Energy" придбати українське майно "Роснефти".

Згодом виявилося, що швейцарська "Гласко" та її формальний ізраїльський власник Нісан Моісеєв насправді набагато ближчі до Росії, аніж до країни найкращих годинників, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

ЗМІ дізналися, що Моісеєв тісно пов’язаний із кумом Путіна Віктором Медведчуком. Це підтверджує їхній спільний вояж чартером із Москви до Києва та дружній поцілунок, який зафіксували журналісти програми "Схеми".

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Тож, здається, незважаючи на перепродаж, мережа "Роснефти" таки лишається під впливом Росії через кума Путіна - одіозного Медведчука.

І це ще не все: паливний російський бізнес почувається настільки впевнено в Україні, що не гребує контрабандними схемами. За інформацією Liga.net, "Гласко" продавала паливо нафтотрейдеру "Мідгард", якого ГПУ підозрює у контрабанді "чорного золота".

"А звідки ж нафта? Цей чорний слід тягнеться до Білорусі. За нашою інформацією, "чорне золото" для "Гласко" йде з Мозирського нафтопереробного заводу, де 42% акцій належать "Роснефти", - йдеться у сюжеті.

Наголошується, що одним із постійних клієнтів російського нафтового гіганта є окуповані території Донбасу.

"У 2016 році українська армія, за інформацією видання "Наші гроші", заправилася "роснефтівським" паливом у фірм Медведчука аж на 400 млн грн", - розповіли журналісти.

"Тож де-юре швейцарський, але де-факто російський нафтовий бізнес й надалі працює у нашій країні", - підсумували вони.

Раніше журналісти програми "Гроші" розповіли, як мережа АЗС українськими грошима фінансує російську армію.