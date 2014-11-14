Україна до кінця року закупить у Росії 1,5 млрд кубометрів газу за передоплатою

Україна Україна планує до кінця цього купити у російського газового монополіста компанії "Газпром" близько 1,5 млрд кубометрів газу на раніше обумовлених умовах попередньої оплати, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

При цьому обсяг закупівлі наступного року, за попередніми оцінками міністерства, становитиме близько 1 млрд кубометрів (йдеться про закупівлі газу в січні-березні 2015 року, згідно з брюссельськими домовленостями від 30 жовтня ц.р. - УНІАН).

"Наші попередні плани - купити до кінця року 1,5 млрд кубометрів газу. І, залежно від погоди, до 1 млрд кубометрів наступного року", - цитує прес-служба міністра Юрія Продана.

Читайте також"Нафтогаз" нарощує видобуток нафти і газу в ЄгиптіУ прес-службі наголосили, що опалювальний сезон почався пізніше звичайного у зв'язку зі сприятливими погодними умовами, він проходить спокійно. Поки Україні не потрібні додаткові закупівлі газу. "Крім того, спрацювали заходи з економії палива", - зазначив Продан.

Як повідомляв УНІАН, Україна перестала одержувати російський газ з середини червня поточного року через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. Наприкінці жовтня в Брюсселі у форматі Україна – Росія – Європейський Союз було підписано протокол, що визначає умови оплати боргу, обсяг якого становить 3,1 млрд дол і частину якого – 1,45 млрд дол – Україна вже погасила, ціну нових поставок газу і умови його поставок. Відповідно до протоколу, Україна може купувати російське паливо в будь-яких обсягах і з будь-якої дати. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується.

Ціна російського газу для України в 4 кварталі 2014 року становитиме 378 дол. за тис. кубометрів, у першому кварталі 2015 року – 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту. Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу до України, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні поточного року.