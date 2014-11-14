Суд може прийняти рішення про ціну російського газу для України лише через рік

Рішення Арбітражного суду Стокгольма щодо газового спору між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпромом» про ціну російського газу для України і умови його поставок після 31 березня 2015 року може бути ухвалене лише восени 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива і енергетики України Юрій Продан.

У зв'язку з цим Україна просить Європейську Комісію стати посередником на майбутніх переговорах із «Газпромом» про літню ціну на газ.

Відповідне звернення Продан озвучив у ході зустрічі в Києві з новим віце-президентом ЄК Марошем Шефковичем, що змінив на цій посаді Гюнтера Еттінгера.

«Нам потрібно зрозуміти, як ми будемо працювати з березня. Я думаю, що знов у нас відкривається час для наших подальших переговорів. Арбітраж, напевно, прийме рішення ближче до осені. Ми просимо вас продовжити нашу добру співпрацю», - сказав Продан, звертаючись віце-президента ЄК.

Нагадаємо, Україна перестала одержувати російський газ із середини червня поточного року через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму сплати існуючих боргів за паливо. Наприкінці жовтня в Брюсселі у форматі Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний протокол, що визначає умови сплати боргу, обсяг якого становить 3,1 млрд дол. і частину якого – 1,45 млрд дол. – Україна вже погасила, ціну нових поставок газу і умови його поставок. Відповідно до протоколу, Україна може купувати російське паливо в будь-яких обсягах і з будь-якої дати. Принцип «бери або плати», що раніше застосовував «Газпром», не діятиме.

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