"Газпром" готовий до переговорів з Україною щодо транзиту газу - РосЗМІ

У "Газпромі" заявили про готовність до переговорів з Україною за новим контрактом на транзит газу.

У російському монополісті "Газпромі" заявили про готовність до переговорів з Україною за новим контрактом на транзит газу.

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Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву заступника голови правління компанії Олександра Медведєва.

Він зазначив, що арбітражні розгляди щодо боргу "Газпрому" перед "Нафтогазом" не лише не завадять переговорам, але й "можуть допомогти".

При цьому, за словами Медведєва, розірвання діючих контрактів з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу до ЄС через Україну.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" 10 квітня офіційно повідомив про початок процедури примусового стягнення з російського газового монополіста "Газпром" 2,6 мільярда доларів у Європі через відмову російської сторони виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, а також готує новий позов про відшкодування збитків, понесених через невиконання "Газпромом" рішень арбітражу, повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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"Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газову" кризу була успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.