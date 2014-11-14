Україна готова передоплатити російський газ у листопаді, але тільки при холодах

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова здійснити попередню оплату за нові постачання російського газу в Україну до кінця листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Проте, за словами Коболєва, ключовою умовою організації нових постачань і здійснення попередньої оплати за них стане лише можливе погіршення погодних умов і необхідність закупівлі додаткового палива для проходження опалювального сезону, що почався.

«Ми плануємо, розглядаємо можливість до кінця місяця, можливо, якщо ми побачимо, що температурні режими вимагають, переказати «Газпрому» аванс за газ», - сказав Коболєв.

«Ми можемо, за згодою сторін, переказувати яку завгодно частину цього рахунку. Нам виставляють максимальний рахунок, а ми маємо право купити стільки, скільки нам потрібно, і тоді, коли нам потрібно», - додав голова «Нафтогазу».

Раніше міністр енергетики України Юрій Проданий зазначав, що Україна готова купити у Росії до кінця року близько 1,5 млрд кубометрів газу на умовах, озвучених у протоколі, підписаному 30 жовтня цього року в Брюсселі у форматі Україна – Росія – ЄС.

Читайте такожСуд може прийняти рішення про ціну російського газу для України лише через рікЯк повідомляв УНІАН, Україна перестала отримувати російський газ із середини червня цього року через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. В результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і згідно з підписаним у Брюсселі протоколом Україна зможе відновити постачання російського газу з будь-якої дати і в будь-яких обсягах за умови погашення боргу загальним обсягом 3,1 млрд дол., із яких 1,45 млрд дол. Україна вже погасила, і за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України в першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови постачання російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні цього року.