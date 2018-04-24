«Укренерго» виступила з пропозицією щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення

У компанії вважають, що ставка на нові активи повинна бути вищою за ринкову вартості кредитів у гривні, а ставка на старі активи повинна лише покривати інвестиції в ремонт та оновлення.

Держкомпанія-оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» пропонує використовувати різний підхід для визначення ставок дохідності на нову і стару базу активів в умовах впровадження стимулюючого тарифоутворення; при цьому ставка на нові активи повинна перевищувати ринкову вартість капіталу, а при оцінці старої бази активів необхідно враховувати лише витрати на її ремонт і підтримку (амортизацію).

Таку позицію під час круглого столу висловив глава «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«На нашу думку, ставка 12,5% як на стару, так і на нову базу активів – це неправильно. Для новостворених активів ставка дохідності має перевищувати вартість залучення капіталу на ринку... Ця ставка повинна бути однозначно вищою, і вона повинна бути динамічною, прив'язаною до макроекономічних показників, наприклад, до облікової ставки НБУ», - сказав він, додавши, що тільки коли ставка прибутковості перевищуватиме кредитні ставки (у гривнях), у енергокомпаній з'явиться шанс залучити кредитний ресурс, а в інвесторів – з'явиться інтерес вкладати гроші в створення нових активів, нових мереж.

«Що стосується старої бази активів, я б вважав за доцільне додавати в базу активів виключно амортизацію і значення амортизації давати ту ж ставку прибутковості, яка дається на нові активи», - додав глава «Укренерго».

За його словами, такий підхід дозволить залучати кредитні кошти, а також використовувати амортизацію як джерело для оновлення старої бази активів.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та ін), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачаючих) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.

Згідно з методикою, прийнятою Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ставка прибутковості на старі і нові активи визначена на одному рівні – 12,5%.

В кінці січня 2018 року уряд закликав Накомісію переглянути прийняту методику, оскільки встановлені НКРЕКП однакові ставки прибутковості і на стару, і нову базу активів призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо позначиться на споживачах через зростання цін на товари і послуги.