Нацбанк вчора надав банкам 1,3 млрд гривень рефінансування

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування чотирьом банкам на 1,305 млрд грн терміном на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 6,384 млрд грн 15 банкам під 7,5% річних на один день, на 340 млн грн 2 банкам на 7 днів під 9,5% річних, на 340 млн грн 3 банкам на 14 днів під 10% річних, на 100 млн грн одному банку на 29 днів під 10,5% річних.

Читайте такожНацбанк у жовтні збільшив рефінансування банків до понад 10 млрд гривень



Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 6,151 млрд. грн., середньозважена процентна ставка становила 14,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 13,9% річних.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Нацбанк надав банкам рефінансування на 2,823 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 8,035 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 6,884 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 14,8%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,0% річних.