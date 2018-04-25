Вовк оскаржив у суді недопуск до нового конкурсу на посаду члена Нацкомісії з тарифів

Відповідний позов Вовка був зареєстрований 24 квітня.

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва рішення Конкурсної комісії з відбору нових членів регулятора щодо його недопуску до участі у цьому конкурсі.

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Про це повідомляється на сайті «Судова влада України».

Згідно з повідомленням, відповідний позов був зареєстрований 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2018 року Конкурсна комісія не допустила Вовка до участі в конкурсі. Згідно з інформацією, наданою комісії самим Вовком, конкурсант має всього лише 2,8 року стажу у сфері енергетики (закон вимагає мінімум 5 років). Цей час він працював на посаді голови НКРЕКП.

Згідно з планом ротації членів НКРЕКП, термін повноважень Вовка закінчується в травні цього року.

Довідка УНІАН. Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду в. о. голови НКРЕКП наприкінці грудня 2014 року. З червня 2015 року він вступив у повноваження голови регулятора. До призначення на цю посаду у нього не було досвіду роботи в сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала бізнес-угоди президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював у Москві в корпорації Roshen, яка також належить президентові.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула «Роттердам», а також реалізований план підвищення тарифів на електроенергію для населення. Крім того, комісія намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про запровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%. Ставка на старі активи була розкритикована низкою експертів.