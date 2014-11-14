Міжнародне енергетичне агентство очікує зниження цін на нафту й у 2015 році

У щомісячному звіті IEA передбачило подальше зниження цін у 2015 році. Світові ціни на нафту впали на 30 відсотків з червня до чотирирічного мінімуму, повідомляє Reuters.

"Незважаючи на думку, що висока собівартість видобутку нафти з нетрадиційних джерел утримає ціну Brent в діапазоні $80-90 за барель, співвідношення попиту і пропозиції говорить про те, що ціни продовжать знижуватися. Тиск на ціни може посилитися у першому півріччі 2015 року", - йдеться у звіті.

IEA зберегло прогноз зростання світового споживання нафти у 2015 році на рівні 1,13 мільйона барелів на добу порівняно з п'ятирічним мінімумом 680.000 барелів на добу цього року, розраховуючи на поліпшення макроекономічної ситуації. Агентство знизило прогноз попиту на нафту ОПЕК в майбутньому році на 100.000 барелів на добу порівняно з жовтневим звітом до 29,2 мільйона барелів на добу.

Читайте такожРубль через побоювання нових санкцій проти Росії знову впав до історичних мінімумів"Від ОПЕК усе частіше вимагають зниження видобутку, але на момент написання цього звіту не видно єдиної думки про формальне скорочення виробництва на нараді у Відні цього місяця", - йдеться у звіті.

ОПЕК знизила видобуток у жовтні, але він, як і раніше, перевищує встановлене картелем обмеження у 30 мільйонів барелів на добу.