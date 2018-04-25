«Нафтогаз» спростовує інформацію про відновлення поставок газу з Росії

У компанії заявили, що не оплачуватимуть «Газпрому» не замовлені обсяги газу.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» спростовує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що Україна відновила імпорт газу з РФ і заявляє, що не отримує російське блакитне паливо від «Газпрому». Про це заявили в прес-службі.

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«Нафтогаз» не отримує газу від «Газпрому». «Нафтогаз» не платитиме за будь-які не замовлені обсяги газу, які, можливо, поставляються на непідконтрольні території», - йдеться в заяві прес-служби «Нафтогазу».

Таку заяву було опубліковано у відповідь на інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що відсьогодні Україна відновила закупівлю газу у Росії в режимі 21 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна припинила закуповувати газ у Росії в листопаді 2015 року. За даними «Укртрансгазу», наша країна не імпортує газ з РФ вже 2 роки і 150 діб.

Також «Нафтогаз» виграв два позови проти «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі. За рішенням суду, російська компанія залишилася винна українській стороні 2,56 млрд дол. «Газпром» поки що не виплатив ці гроші, за кожен день несплати йому нараховується пеня в розмірі 500 тис. дол.

Раніше Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що «Газпром» повинен поважати свої зобов'язання в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Також президент України Петро Порошенко заявив, що в разі несплати боргу російською компанією «Нафтогаз» повинен домагатися арешту закордонних активів «Газпрому».