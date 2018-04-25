Кабмін змінив першого заступника міністра енергетики

Уряд також ухвалив рішення призначити на посаду першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець.

Кабінет міністрів звільнив з посади першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Галину Карп.

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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко з посиланням на прийняте рішення на засіданні уряду в середу.

За його словами, уряд також ухвалив рішення призначити на цю посаду Тетяну Максимець.

За даними Міненерговугілля, Максимець працювала директором департаменту правового забезпечення міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Галина Карп - екс-депутат Івано-Франківської обласної ради від фракції "Блок Петра Порошенка» була призначена на посаду першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості у липні 2016 року.