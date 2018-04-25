Кабмін змінив першого заступника міністра енергетики
17:56, 25 квітня 2018Енергетика
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Уряд також ухвалив рішення призначити на посаду першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів звільнив з посади першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Галину Карп.
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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко з посиланням на прийняте рішення на засіданні уряду в середу.
За його словами, уряд також ухвалив рішення призначити на цю посаду Тетяну Максимець.
За даними Міненерговугілля, Максимець працювала директором департаменту правового забезпечення міністерства.
Як повідомляв УНІАН, Галина Карп - екс-депутат Івано-Франківської обласної ради від фракції "Блок Петра Порошенка» була призначена на посаду першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості у липні 2016 року.
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