Кабмін змінив першого заступника міністра енергетики

17:56, 25 квітня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко з посиланням на прийняте рішення на засіданні уряду в середу.

За його словами, уряд також ухвалив рішення призначити на цю посаду Тетяну Максимець.

За даними Міненерговугілля, Максимець працювала директором департаменту правового забезпечення міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Галина Карп - екс-депутат Івано-Франківської обласної ради від фракції "Блок Петра Порошенка» була призначена на посаду першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості у липні 2016 року.

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Теги: #Кабмін#Міненерговугілля