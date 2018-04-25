Тарифи на газ і субсидії: в Україні почала роботу Координаційна рада з реформування енергетики

На наступному засіданні рада розгляне питання розділення «Нафтогазу», монетизації субсидій і тарифів на газ.

Координаційна рада з реформування паливно-енергетичного комплексу розпочала свою роботу і планує на наступному засіданні розглянути питання поділу національного нафтогазового комплексу «Нафтогаз України», монетизації субсидій та визначення тарифів на природний газ.

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Як передає прес-служба уряду, про це на першому засіданні ради повідомив її голова - прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Уряд створив Координаційну раду, до якої входять всі зацікавлені особи. Мета діяльності такого майданчика - ефективно реформувати енергосектор... Наступне засідання пропоную присвятити темі анбандлинга (розділення «Нафтогазу» - УНІАН), монетизації субсидій, питання тарифоутворення на газ», - сказав Гройсман.

Голова уряду також зазначив, що наступне засідання може бути підготовлене протягом трьох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, Координаційна рада з питань проведення реформи ПЕК була створена в середині квітня 2018 року.

Рада координує проведення реформ в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільному та нафтогазовому комплексах економіки України. На раду покладено функцію напрацювання стратегічних рішень, підготовка рекомендацій та пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері енергетики.