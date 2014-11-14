Кабмін вирішив продати «Центренерго», Одеську і Херсонську ТЕЦ

Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 7 листопада, опублікованому на сайті Кабміну 14 листопада.

Згідно з документом, 68,3% акцій «Центренерго» буде продано до 31 березня 2015 року на відкритому приватизаційному конкурсі, ще 10% акцій уряд має намір реалізувати з 20 листопада 2014 року до 31 січня 2015 року на біржових торгах.

94,99% акцій Одеської ТЕЦ уряд розраховує продати до 30 червня 2015 року на приватизаційному конкурсі, решта 5% - до 31 травня 2015 року на біржових торгах. Аналогічно Кабмін розраховує продати і 99,83% акцій Херсонської ТЕЦ.

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Довідка УНІАН. «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, інші 21,71% акцій компанії були раніше приватизовані, із них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

Одеська ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою центральну частину Одеси. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України володіє 99,99% акцій.

Херсонська ТЕЦ, встановленою електричною потужністю 80 МВт і тепловою - 737,7 Гкал/год, була спроектована і побудована для забезпечення промислових і комунально-побутових споживачів Херсона тепловою і електричною енергією. Також повністю перебуває у володінні Міненерговугілля.