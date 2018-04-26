Україна в березні через аномально холодну погоду збільшила споживання газу в 1,5 раза

Порівняно з лютим 2018 року споживання газу в березні збільшилося на 2,4%.

Україна в березні 2018 року збільшила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 51,8% - до 4,831 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, порівняно з лютим 2018 року споживання газу в березні збільшилося на 2,4%.

«Таке значне зростання споживання газу в першому місяці весни пов'язане з тим, що цей березень був аномально холодним. Низькі температури стали також причиною ситуативного зростання цін на оптовому ринку газу (як на українському, так і на європейському). У певні дні ціна піднімалася до 10-12 тисяч гривень за тисячу кубометрів», - прокоментував дані статистики керівник консалтингової компанії на ринках енергоносіїв Exploration and Production Геннадій Кобаль.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укртрансгазу», Україна до 2017 року знизила споживання газу на 6,3% - до 28,4 млрд куб. м.