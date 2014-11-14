Україна у 2014 році все-таки купить у Росії 3,1 млн тонн вугілля

Про бажання імпортувати вугілля із Росії заявили дві найбільші енергогенеруючі компанії України, які споживають більше 80% даного виду палива.

Зокрема, за даними держкомпанії «Центренерго», виконуючи розпорядження уряду щодо диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля, нею були укладені договори до кінця 2014 року на постачання енергетичного вугілля з Росії марки «А» і «П» в обсязі 509 тис. тонн по 80 дол. за тонну.

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Також найбільша приватна енергогенеруюча компанія ДТЕК, підконтрольна донецькому бізнесмену Рінату Ахметову, повідомила, що у 2014 році імпортує з РФ 2,6 млн тонн вугілля.

«У цілому близько 1,3 млн тонн ми вже привезли. До кінця року приблизно такий самий обсяг мусимо привезти. У нас немає іншого виходу», - сказав журналістам генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Крім Росії, постачальником дефіцитної марки вугілля є Південно-Африканська Республіка. Усе африканське вугілля закуповує держкомпанія «Центренерго».

За її даними, з урахуванням витрат на навантаження-розвантаження судна, транспортування та інших витрат, вартість вугілля із ПАР становить 110-112 доларів за тонну.

Раніше УНІАН повідомляв, що виступаючи на засіданні уряду, Яценюк звернув увагу на те, що Україна опинилася у ситуації, коли імпорт вугілля із ПАР за ринковою ціною виявився неможливим через перевірки за раніше укладеними контрактами з постачальниками вугілля, а вугілля з Австралії і США є неприйнятним за ціновим показником, і в цих умовах Україна змушена закуповувати вугілля в Росії.

Прем'єр попросив СБУ розібратися, "хто стоїть за переділом вугільного ринку", оскільки це питання національної безпеки.

Водночас, голова Міненерговугілля заявив, що «є загроза того, що ми не зможемо пройти осінньо-зимовий період». «Буде два виходи: або ми купуємо вугілля в Росії, або будемо змушені купувати його з територій, які контролюються проросійськими терористичними угрупованнями», - заявив Продан.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

За даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через воєнні дії на Донбасі.