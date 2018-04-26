Україна минулого місяця різко збільшила споживання вугілля

Порівняно з лютим споживання вугілля в березні збільшилося на 9,1%.

Україна в березні 2018 року збільшила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 41,3% - до 4,041 мільйона тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

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Також повідомляється, що порівняно з лютим минулого року споживання вугілля в березні зросло на 9,1%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротилося на 15,5% - до 3,7 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.