Суми отримали міжнародний сертифікат на систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері

Суми є єдиним обласним центром в Україні, який отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам стандарту.

Місто Суми отримало міжнародний сертифікат ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» на систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, міжнародний сертифікат 25 квітня під час сесії міськради Сумському міському голові Олександру Лисенку вручив представник німецької компанії TÜV SÜD з представництвом в Україні Павло Петрик.

За інформацією прес-служби мерії, наразі Суми є єдиним обласним центром в Україні, який отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам стандарту.

Зовнішній аудит та сертифікація системи енергоменеджменту в м. Суми відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2011 проведена за сприяння Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Згідно із повідомленням, у січні міський департамент фінансів, економіки та інвестицій, управління освіти і науки міськради та освітянські заклади демонстрували аудиторам німецької компанії TÜV SÜD з представництвом в Україні систему організації управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів, галузі та безпосередньо будівель закладів дошкільної (№№21, 23, 33) та загальної середньої освіти (№№2, 5, 9, 23, 29, 30).

Аудитори перевіряли відповідність системи енергетичного менеджменту міста вимогам та рекомендаціям міжнародного стандарту ISO 50001:2011, впровадження міської енергетичної політики, здійснення поставлених цілей та завдань, розробку та реалізацію плану дій зі скорочення використання енергії з урахуванням законодавчих вимог, наявність відповідних документів, компетентність, поінформованість учасників аудиту.

Міжнародний стандарт ґрунтується на методології постійного поліпшення «Плануй-Впроваджуй-Перевіряй-Дій» (цикл Демінга), що дозволяє впроваджувати енергетичний менеджмент у щоденну діяльність установи, підприємства чи організації.

«Даний сертифікат є візитною карткою міста та створює сприятливий імідж соціально-культурної сфери міста як серед містян, так і для потенційних інвесторів», – наголошує прес-служба Сумської міськради.