У Польщі знову заявляють про недопоставки газу "Газпромом"

Компанія, яка є найбільшим покупцем російського газу у Польщі і однією з найбільшою серед 28-ми країн Європейського Союзу, вперше повідомила про зниження поставок палива з РФ 10 вересня поточного року.

Через скорочення газових поставок з РФ у вересні Польща на 2 дні припиняла реверс газу в Україну.

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"PGNiG SA, як і раніше, на пунктах входу на східному кордоні не отримує повну кількість газу, яку замовляє відповідно до чинного контракту", - повідомила прес-служба, яка публікує звіти про постачання кожні два тижні.

Польська компанія, яка у вересні інформувала про те, що недопоставки становили від 20 до 45% палива, , що замовляється, тепер не уточнює, наскільки менше газу постачає "Газпром".

PGNiG зазначив, що компенсує недопоставки за рахунок інших джерел, і його споживачі не відчули у зв'язку з цією ситуацією жодних проблем.

"Попит на газ за останні два тижні впав до 38 млн кубометрів газу на добу. Баланс забезпечується за рахунок імпорту, внутрішнього видобутку і газу зі сховищ", - повідомила прес-служба.

За її даними, запаси палива у сховищах від початку місяця знизилися на близько 100 млн кубометрів - до 2,6 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Польща є однією із трьох країн Європейського Союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але володіє найменшими технічними можливостями з реверсу - максимум 4 млн кубометрів на добу, тоді як через Словаччину та Угорщину за добу можна прокачувати приблизно 27 млн і 17 млн кубометрів відповідно.

Минулого місяця Угорщина оголосила про припинення транзиту газу в Україну, пояснивши це необхідністю задовольнити внутрішні потреби в паливі, але низка експертів угледіла в цьому тиск Росії.

На початку вересні Financial Times писала, що "Газпром" постачає в Європу менше газу, щоб заблокувати реверсні поставки в Україну.