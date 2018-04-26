Україна завдяки ЦСВЯП отримає ядерну незалежність від Росії – Порошенко

За словами президента, Україна була єдиною в світі країною з розвиненою атомною енергетикою, яка при цьому не мала власного сховища.

Україна завдяки будівництву Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке буде приймати паливо тільки від українських атомних станцій, отримає ядерну незалежність від Росії, куди сьогодні вирушає відпрацьоване українське паливо.

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Про це заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченої Чорнобильській трагедії.

"З повноцінним стартом будівництва сховища наша країна отримає ще одну, ядерну, незалежність від Росії", - сказав президент.

За його словами, за 26 років незалежності Україна, як потужна держава з ядерною енергетикою, була єдиною у світі країною, яка не мала власного сховища для відпрацьованого ядерного палива.

"Комусь це було вигідно, щоб ми постійно були на голці у Москви. Сьогодні захочемо – приймемо, завтра захочемо – не приймемо. Захочемо виставити тарифи (на прийом палива – УНІАН), які роздягають українців, – будь ласка", - прокоментував Порошенко повну залежність від Росії у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Також президент додав, що за послуги з приймання палива Україна щороку платила і платить за 200 мільйонів доларів.

"Заповнення сховища до проектного рівня займе близько 50 років", - повідомив голова держави.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала компанії "Енергоатом" ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію Централізованого сховища. Будівництво стартувало 9 листопада минулого року.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.