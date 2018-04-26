Дорослі зарплати: "Нафтогаз" у 2017 році виплатив своїм керівникам 200 мільйонів гривень

17:26, 26 квітня 2018
Енергетика
319
Фото УНИАН

Читайте такожГолова "Нафтогазу" не вказав у декларації будинок за $1 мільйон - ЗМІ

Такі дані містяться у річній звітності, оприлюдненій на сайті "Нафтогазу".

Зокрема, шість членів правління і дев'ять директорів напрямків отримали 179,5 мільйона гривень заробітної плати та премій. Для порівняння, роком раніше (в 2016-му) чотири члени правління і шість директорів заробили 86,6 мільйона гривень.

Члени наглядової ради отримали 24,5 мільйона гривень винагороди і відшкодування витрат. Роком раніше виплати становили 20,07 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що в 2017 році "Нафтогаз" став майже таким же прибутковим, як "Газпром", покращивши свій фінрезультат на 48% (+12,8 мільярда гривень) - до 39,3 мільярда гривень порівняно з 2016 роком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Нафтогаз прибуток