Дорослі зарплати: "Нафтогаз" у 2017 році виплатив своїм керівникам 200 мільйонів гривень

Зокрема, шість членів правління і дев'ять директорів напрямків отримали 179,5 мільйона гривень зарплати та премій.

Керівництво та члени наглядової ради державного "Нафтогазу України" отримали 204 мільйона гривень трудових виплат за підсумками 2017 року.

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Такі дані містяться у річній звітності, оприлюдненій на сайті "Нафтогазу".

Зокрема, шість членів правління і дев'ять директорів напрямків отримали 179,5 мільйона гривень заробітної плати та премій. Для порівняння, роком раніше (в 2016-му) чотири члени правління і шість директорів заробили 86,6 мільйона гривень.

Члени наглядової ради отримали 24,5 мільйона гривень винагороди і відшкодування витрат. Роком раніше виплати становили 20,07 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що в 2017 році "Нафтогаз" став майже таким же прибутковим, як "Газпром", покращивши свій фінрезультат на 48% (+12,8 мільярда гривень) - до 39,3 мільярда гривень порівняно з 2016 роком.