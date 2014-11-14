Росія готується до можливих обмежень на експорт газу та нафти

Про це повідомив в інтерв'ю російській службі Бі-бі-сі міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв.

Він також визнав, що зниження цін на енергоносії може серйозно відбитися на пересічних громадянах і компаніях. При цьому, на його думку, російський бюджет серйозно не постраждає, так як зниження цін балансується курсом рубля.

"Я вірю в людей і в життєву мудрість. Я не думаю, що санкції проти Росії посиляться, але ми передбачили таку можливість у деяких наших прогнозах. Ми опрацьовуємо сценарій можливого обмеження експорту російського газу та нафти", - сказав Улюкаєв.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство очікує зниження цін на нафту і в 2015 роціТакож він підкреслив, що падіння цін на нафту непокоїть російську владу.

"Справа не тільки у величині, справа в волатильності. Волатильність впливає на всі плани інвесторів. Одна справа, якщо ви думаєте, що у вас доходи будуть обчислюватися з суми 100 доларів за барель, інша - 80 доларів. Багато інвестиційних проектів у цій ситуації не можуть починати реалізовуватися, тому що неясні перспективи", - пояснив міністр.