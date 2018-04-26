Арку над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС введуть в експлуатацію у грудні - Порошенко

Також цього року будуть введені в експлуатацію об'єкти інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами.

Компанії-підрядники, які побудували і встановили в проектне положення новий безпечний конфайнмент (арку) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, планують у грудні цього року ввести його в експлуатацію.

Читайте такожВведення в експлуатацію арки над четвертим енергоблоком ЧАЕС перенесли на травень – Держатомрегулювання

Про це заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченої Чорнобильській трагедії.

"Цього року завершиться один з важливих етапів перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. На грудень заплановано введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту, встановленого або, як кажуть, "надвинутого", раніше", - сказав Порошенко, додавши, що сьогодні завершуються роботи з монтажу обладнання та систем, проводяться пусконалагоджувальні роботи.

Президент зазначив, що він не підганяє введення в експлуатацію цього об'єкта, оскільки "якість і безпека є найважливішими критеріями".

Також Порошенко повідомив, що цього року мають запустити в промислову експлуатацію комплекс з поводження з твердими радіоактивними відходами та завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Крім того, наприкінці року планується розпочати "гарячі" випробування сховища, яке буде приймати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС.

"Я щойно проекзаменував стан готовності. Мені доповіли, що на сьогоднішній день це 98%", - прокоментував президент готовність сховища.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2016 року будівельна компанія Novarka, побудувала арку, завершила процес її встановлення над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Вартість будівництва арки становила 1,5 мільярда євро. Ці гроші були зібрані в рамках міжнародного фонду під керівництвом ЄБРР. Термін експлуатації цього об'єкту становить 100 років. Висота арки - 110 м.

За даними Держагентства з управління зоною відчуження, арка знизила рівень гамма-випромінювання навколо станції, порівняно з періодом до її встановлення в проектне положення, в 10 разів.