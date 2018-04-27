Меркель і Трамп обговорять "Північний потік-2", над яким нависла реальна загроза

Над реалізацією "Північного потоку-2", у який вже вклали багато мільярдів євро "Газпром" і його європейські комерційні партнери, нависла цілком реальна загроза.

У п'ятницю, 27 квітня, канцлерку ФРН Ангелу Меркель об 11:35 за вашингтонським часом зустріне на ґанку Білого дому американський президент Дональд Трамп.

Меркель розпишеться у книзі почесних гостей. Жодної урочистої церемонії або святкового бенкету, як під час недавнього приїзду до Білого дому президента Франції Еммануеля Макрона, на честь Меркель не передбачається. На відміну від французького, її візит не державний, а суто робочий, передає DW.

20 хвилин на переговори з Трампом віч-на-віч, півтори години на обід у розширеному складі, півгодини на прес-конференцію, а о 14:05 - уже повертатися.

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Одна з важливих для Берліна тем візиту Меркель до Вашингтона - "Північний потік-2". Причому, якщо судити за тим, скільки уваги радники канцлерки приділили їй на брифінгу, над реалізацією цього проекту, у який вже вклали багато мільярдів євро "Газпром" і його європейські комерційні партнери, нависла цілком реальна загроза. Якщо "Газпром" опиниться у американському списку санкцій, то на планах подвоєння потужності північноєвропейського газопроводу дном Балтійського моря можна буде поставити хрест.

Меркель, дали зрозуміти її радники, спробує переконати американського президента в тому, що залежність Німеччини від російського газу взагалі не настільки велика, як думають у Вашингтоні, і жодної можливості шантажувати Берлін загрозою перекрити вентиль у Кремля немає. "Частка російських газових молекул у загальному споживанні цього палива в Німеччині не 60 відсотків, як хтось запевняє, а тільки 37", - казали на брифінгу журналістам.

37 відсотків - теж немало, а з "Північним потоком-2" стане ще більше. Але навіть якщо Росія припинить поставки, доводили експерти з відомства федеральної канцлерки, жодної катастрофи не буде.

Раніше президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідно, як мінімум, десяти країнам Центральної та Східної Європи.