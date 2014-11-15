Порошенко ввів в дію рішення РНБО про енергетичну безпеку та проведення опалювального сезону

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року ”Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року”.

Відповідний указ глави держави № 876/2014 опублікований на президентському сайті.

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів невідкладно: забезпечити використання природного газу вітчизняного видобутку, у тому числі видобутого суб`єктами господарювання, що здійснюють діяльність відповідно до договорів про спільну діяльність, виключно для задоволення потреб населення та житлово-комунального господарства у період опалювального сезону 2014/15 року; ужити заходів щодо забезпечення розрахунків усіма категоріями споживачів за природний газ та теплову енергію, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником природного газу, виключно через поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу; ужити заходів щодо оптимізації ціни імпортованого вугілля антрацитової групи для потреб теплоелектроцентралей та теплових електростанцій (далі - ТЕЦ та ТЕС) з урахуванням цін, що склалися на міжнародному ринку; опрацювати питання щодо запровадження ліцензування експорту вугілля та доцільності розірвання договорів концесії (оренди) об’єктів паливно-енергетичного комплексу у сфері видобування кам`яного вугілля.

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Уряду доручено вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави під час відповідального зберігання технологічної нафти, переданої на таке зберігання публічним акціонерним товариством ”Укртранснафта”; опрацювати питання щодо поліпшення стану розрахунків за енергоносії усіма категоріями споживачів, у тому числі шляхом введення з 1 грудня 2014 року системи попередньої оплати за споживання енергоносіїв, забезпечення стягнення заборгованості з ТЕЦ та ТЕС за спожиті ними електричну енергію і природний газ та припинення постачання енергоносіїв підприємствам, визнаним у встановленому порядку банкрутами; ужити в установленому порядку заходів щодо зміцнення кадрового складу керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України доручено опрацювати у тижневий строк, з метою зменшення використання природного газу та мазуту вітчизняними ТЕЦ та ТЕС, питання щодо імпорту (у разі економічної доцільності) електричної енергії з Російської Федерації для її постачання споживачам.

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Міненерго доручено вжити в місячний строк заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій в об`єднаній енергетичній системі України, насамперед забезпечити потреби ТЕЦ та ТЕС у вугіллі та резервних видах палива для сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року; ужити в установлену порядку заходів щодо зміцнення кадрового складу підприємств паливно-енергетичного комплексу.