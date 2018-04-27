Завершено перший етап будівництва ЦСВЯП

На сьогодні компанія продовжує будувати залізницю, якою буде доставлятися ядерне паливо.

Компанія "Укрбудмонтаж", яка входить до складу корпорації "Укрбуд", завершила перший етап будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія вже побудувала огорожу, пропускні пункти, службову автодорогу, каналізаційні та дренажні системи, водні резервуари, систему освітлення і електропостачання.

За інформацією прес-служби, "Укрбудмонтаж" продовжує будівництво 6 кілометрів залізниці, яка з'єднає сховище з існуючої залізничної інфраструктури в зоні відчуження. Виконані роботи дозволять перейти до основного етапу будівництва адміністративних будівель та площадки, на якій будуть розміщені контейнери з відпрацьованим ядерним паливом.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) буде вміщати відпрацьоване паливо з трьох українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва контейнерів, в яких буде перебувати паливо, – американська компанія Holtec International. Функція експлуатації сховища покладено на держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – компанію-оператора АЕС, найбільшого виробника електроенергії в Україні.