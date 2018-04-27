«Київенерго» завершує перший етап передачі комунального майна до «Київтеплоенерго»

У компанії заявляють, що повністю готові до передачі відповідних енергоактивів на баланс КП «Київтеплоенерго».

«Київенерго» завершує перший етап передачі комунального майна та переведення персоналу в КП «Київтеплоенерго». Про це повідомляється на сайті компанії.

"Підприємство спрямовує всі ресурси на те, щоб другий етап цього процесу – передача теплоцентралей (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6) та сміттєспалювального заводу «Енергія» – пройшов зі збереженням безперебійності технологічного процесу та максимально комфортно для киян", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявляють, що повністю готові до передачі відповідних енергоактивів на баланс КП «Київтеплоенерго».

"Втім, у зв'язку з відсутністю відповідних ліцензій і тарифів КП «Київтеплоенерго» тимчасово не може прийняти генеруючі потужності і завод «Енергія» в управління", - підкреслили в компанії.

"В зв’язку з цим, 24 квітня Київський міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» до 31 липня 2018 року. Крім того, задля коректного закриття розрахунків з клієнтами за спожите тепло та гарячу воду, було продовжено термін управління тепломережами та котельнями було продовжено до 1 травня 2018 р. ПАТ «Київенерго», усвідомлюючи складність ситуації та значення столичних теплоелектроцентралей у державній енергосистемі, докладає усіх зусиль для забезпечення нормального функціонування цих об’єктів на перехідному етапі. Наша допомога місту і комунальному підприємству «Київтеплоенерго» в управлінні енергетичним комплексом Києва забезпечує стабільність енергопостачання споживачів столиці", - заявили в Київенерго.

Також в компанії відзначають, що e той же час, управління муніципальним теплоенергетичним блоком столичного енергокомплексу в зазначений період вимагає істотних фінансових витрат. 1 червня закінчується дія положення Кабміну про ціни на газ для виробництва теплової та електричної енергії, в зв’язку з чим ПАТ «Київенерго» буде змушене купувати паливо без визначеного джерела його фінансування та компенсації багатомільйонних збитків від діяльності, пов’язаної з управлінням столичних генеруючих потужностей.

"ПАТ "Київенерго" є публічним акціонерним товариством, менеджмент якого несе відповідальність перед акціонерами за фінансові результати роботи підприємства. У зв'язку з цим, підприємство сподівається, що міська влада знайде компромісне рішення у пошуку джерел компенсації збитків компанії", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадують, що у зв'язку з переведенням теплових мереж та котелень столиці в управління КП «Київтеплоенерго» з 1 травня консультації клієнтів з питань гарячого водопостачання та опалення надають 10 Центрів комунального сервісу (ЦКШ) і контакт-центр 247-40-40.