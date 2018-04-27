Литва вручила Білорусі ноту через інцидент на АЕС

Постійні інциденти на споруджуваній всього за 50 км від Вільнюса станції викликають сумніви в її безпеці, каже литовська сторона.

МЗС Литви вручило білоруському послу Олександру Королю ноту з проханням якнайшвидше надати детальну інформацію про інцидент 17 лютого на Білоруській АЕС (БелАЕС) в Островці.

Про це пише Delfi.lt.

"Про інцидент, який стався понад два місяці тому, компетентні інституції та громадськість Литви не були поінформовані", - зазначає МЗС.

У ноті міститься прохання ретельно перевірити причини пожежі і негайно надати детальну інформацію про цей інцидент і дії, які були проведені.

Те, що інцидент мав місце, підтвердила прес-служба БелАЕС. Вона вказує, що інцидент був пов'язаний з електропостачанням баштового крана.

"Сталося коротке замикання на тимчасовому силовому кабелі, що забезпечує електропостачання баштового крана. У результаті короткого замикання сталося пошкодження ізоляції зазначеного кабелю без подальшого горіння. Ця подія була розслідувана генеральним підрядником і замовником з обов'язковою участю МНС в установленому порядку", - йдеться в прес-релізі БелАЕС.

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Разом з тим білоруський антиядерний активіст Микола Уласевич розповсюдив повідомлення про те, що 17 лютого в системі аварійного захисту реактора на споруджуваній АЕС в Островці було велике займання, в результаті якого повністю вигоріла електрощитова.

Постійні інциденти на споруджуваній всього за 50 км від Вільнюса станції викликають сумніви в її безпеці, каже литовська сторона.

МЗС стверджує, що 2016 року на БелАЕС сталося шість відомих Литві інцидентів, які викликають серйозні сумніви щодо якості робіт проекту і ймовірного впливу на навколишнє середовище.

Чи не найсерйозніший із них стався, коли з шестиметрової висоти обрушився корпус першого реактора АЕС. Відразу після інциденту на станції стверджували, що корпус не був пошкоджений, однак згодом він був замінений іншим. При транспортуванні його з Росії на одній із залізничних станцій Білорусі була зачеплена опора ЛЕП - під час цього інциденту корпус реактора нібито пошкоджений не був.

На БелАЕС будуть встановлені два російських реактора типу ВВЕР. Завантажити ядерне паливо в перший реактор планується у лютому 2019 року. Підключити станцію до мереж планується в середині 2019 року, потім її потужність буде збільшуватися. Запуск другого реактора планується 2020 року. Проект фінансує уряд Росії, а реалізовує його російська державна корпорація ядерної енергетики "Росатом".

Нагадаємо, Сейм Литви ухвалив закон, згідно з яким атомну електростанцію Білорусі, яка будується в Островецькому районі країни, визнано загрозою національній безпеці Литовської Республіки.