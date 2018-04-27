Окупанти хочуть перенести терміни запуску скандальних ТЕС у Криму

Нагадаємо, введення перших блоків ТЕС планувався не пізніше 19 травня.

Міненерго Росії направило до уряду пропозиції щодо перенесення термінів введення в експлуатацію енергоблоків Севастопольської та Сімферопольської ТЕС в окупованому Криму.

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Про це повідомив заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, передає "Комерсант".

В кінці березня пан Черезов повідомляв, що в уряді обговорюють можливість перенесення запуску станцій. За його словами, введення других блоків може бути перенесене через зволікання з отриманням дозвільних документів і неготовністю інфраструктури. При цьому повідомлялося, що введення перших блоків відбудеться за графіком — не пізніше 19 травня.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens.

Коментуючи цю подію, Siemens заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, незаконно потрапили до Криму.

Пізніше Німеччина зажадала від ЄС введення нових санкцій через ситуацію з турбінами Siemens, які незаконно потрапили до окупованого Криму.

У січні Арбітражний суд Москви відмовив у позові Siemens щодо постачання газових турбін на півострів. Суд визнав, що позивач не довів обман.