Прем'єр Словаччини пообіцяв дотриматися зобов'язань щодо реверсу газу

На цьому глава держави заявив під час зустрічі з прем`єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо в рамках робочого візиту до Братислави, повідомляє президентська прес-служба.

Президент привітав главу уряду Словаччини і весь словацький народ з 25-річчям Оксамитової революції.

Порошенко обговорив з Фіцо актуальні питання двосторонньої економічної співпраці і високо оцінив виконання словацькою стороною зобов`язань щодо реверсних поставок газу в Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини зазначив, що не зважаючи на те, що постачання газу з Росії скоротилося на 50%, словацька сторона виконуватиме всі свої зобов’язання перед Україною щодо реверсу газу.

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Сторони домовились про розширення рамок взаємодії між країнами. Зокрема, кожне міністерство у Словаччині отримає завдання взаємодіяти з українськими міністерствами щодо реалізації реформ на шляху євроінтеграції України. Порошенко і Фіцо домовилися про налагодження регулярного каналу зв’язку.

«Словаччина солідарна з Україною і дотримуватиметься спільної позиції з ЄС», - запевнив словацький прем’єр-міністр.

Президент України заявив: «Солідарність з Україною - це питання цінностей і безпеки, адже українські солдати сьогодні боронять не лише Україну, а й Словаччину, Німеччину, Естонію та всю Європу».