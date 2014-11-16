Порошенко: Словаччина підтвердила домовленості щодо поставок газу в Україну

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції зі словацьким колегою Андреєм Кіска у Братиславі, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми отримали чіткі гарантії, що питання реверсу і забезпечення України європейським газом будуть чітко виконуватися словацькими партнерами», - сказав Порошенко і зазначив, що такої домовленості було досягнуто сьогодні під час переговорів.

Порошенко подякував словацькому президентові за забезпечення цього постачання.

«Ми дякуємо Словаччині за те, що в тяжкі часи вона забезпечила реверсні поставки газу», - сказав він.

Президент повідомив, що для забезпечення надійності реверсних поставок сторони домовилися про створення робочої групи, яка відпрацює систему інтерконнекторів.

За його словами йдеться про розширення співпраці та створення хабу із залученням Словаччини, Польщі та Угорщини, який дозволить зробити газове питання не засобом тиску, а ринковим механізмом. Глава держави підкреслив, що Євросоюз має брати активну участь у цих процесах, адже йдеться про енергетичну безпеку всієї Європи.

Читайте такожСловаччина завершує ратифікацію угоди України з ЄСПрезидент України також зазначив, що питання євробезпеки було головним під час сьогоднішніх перемовин і висловив подяку своєму словацькому колезі за слова підтримки, який сказав, що українські солдати зараз воюють не тільки за Україну, а й за Європу, за європейські цінності та безпеку.

"Головне, що ми відчуваємо з боку ЄС єдність і солідарність з Україною. Ми вдячні вам за все, пане президент", - наголосив Порошенко.

Андрей Кіска у свою чергу запевнив, що Словаччина й далі підтримуватиме Україну, стоїть і стоятиме на позиції підтримки міжнародних традицій і права у питанні щодо суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, визнання її права самій вирішувати свій шлях.

«Це - не дипломатична фраза, це - принципово важливий підхід не тільки для України», - наголосив президент Словацької Республіки.

«Наша допомога в тому, щоб ми в Європі єдині, і Росія має чути наш спільний голос. Я хочу, щоб Україна завжди бачила в нас друга, який протягне руку допомоги», - додав Кіска.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з пропозицією про тіснішу співпрацю з Україною, зокрема, проводити спільні урядові засідання.