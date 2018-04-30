За даними «Нафтогазу», через запуск газопроводу «Турецький потік» Україна втратить щорічний дохід від транзиту газу в розмірі 0,5 млрд дол.

Російський газовий монополіст «Газпром» заявив про завершення будівництва першої нитки «Турецького потоку».

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Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

«Сьогодні біля чорноморського узбережжя Туреччини завершилося глибоководне укладання морської ділянки першої нитки газопроводу« Турецький потік», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками експертів, запуск першої нитки газопроводу «Турецький потік», який будується Росією в обхід території України дном Чорного моря, може позбавити нашу країну обсягів транзитного газу в розмірі майже 18%.

У держкомпанії-операторі газотранспортної системи «Укртрансгаз» УНІАН повідомили, що в 2017 році для потреб Туреччини через територію України було прокачано 16,6 млрд куб. м газу, що дорівнює 17,9% від загального показника транзиту за минулий рік.

За даними НАК «Нафтогаз України», через запуск газопроводу «Турецький потік» Україна втратить щорічний дохід від транзиту газу в розмірі 0,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Турецький потік» - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини із суміжними країнами. Планується, що першою ниткою буде транспортуватися газ для турецького ринку, другою - до країн Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік. Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року. За даними «Газпрому», обидві нитки газопроводу планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.