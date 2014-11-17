Обвал на ринку нафти продовжився

На світових торгах у понеділок, 17 листопада, ціни на нафту знижуються на тлі рецесії в Японії та прогнозу Міжнародного енергетичного агентства, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,51 до $78,90 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,38 до $75,44 за барель.

ВВП Японії несподівано скоротився на 1,6% у третьому кварталі через слабкі споживання та експорт.

Читайте такожЕкономіка продовжує страждати від геополітичного тиску, вважають в G20"Це черговий удар по ціні нафти, черговий негативний фактор. Тенденція до зниження збережеться, поки не станеться щось, що змінить її. Такою подією може стати нарада ОПЕК", - вважає керуючий ризиками на нафтовому ринку Mitsubishi Corp в Токіо Тоні Нунан.

Країни ОПЕК обговорять рівень видобутку на нараді наступного тижня, 27 листопада. Міністр нафтової промисловості Ірану сказав у неділю, що деякі учасники картелю шукають виправдання своєму небажанню знизити видобуток для стабілізації ринку.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в щомісячній доповіді повідомило, що не очікує високих цін на нафту в найближчі роки, враховуючи уповільнення економічного розвитку Китаю і зростання видобутку сланцевої нафти в США.