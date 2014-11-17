Суд Амстердама 19 листопада може винести рішення за позовом "Юкоса" до "Роснефти"

Рішення Окружного суду Амстердама за позовом Yukos International UK BV до "Роснефти" й іншим співвідповідачів, не пов'язаних із російською компанією, про відшкодування збитків (до 333 млн доларів плюс відсотки з 7 лютого 2011 року і витрати) очікується 19 листопада 2014 року.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на матеріали "Роснефти".

У ході цього розгляду Yukos International заявила про збитки, нібито завдані тим, що суд Амстердама у 2008 році виніс наказ про заморожування активів, що, на думку позивача, обмежило його здатність інвестувати певні кошти на свій розсуд". Улітку 2012 року відбулося перше судове засідання по цій справі.

Восени 2012 року "Роснефть" подала відповідь на позов. У ньому наводяться різні підстави захисту, зокрема, що суд нібито належним чином виніс наказ про заморожування активів, і Yukos International нібито не зазнала жодних збитків унаслідок розміщення своїх коштів на процентному рахунку, вибраному нею.

Читайте такожІнвестори ЮКОСа хочуть конфіскувати майно Росії у Німеччині та Штатах - ЗМІYukos International подала відповідну заяву взимку 2013 року. Слухання по цій заяві відбулися в січні 2014 року, Yukos Int. було надано дозвіл внести зміни у свої позовні вимоги. В результаті компанія пред'явила позовні вимоги до "Роснефти" також на підставі колективної відповідальності. Російська компанія надала свою відповідь на цю нову позовну вимогу.