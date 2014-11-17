Україна продовжує відбирати газ зі сховищ у зв'язку з опалювальним сезоном

Запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 8 по 15 листопада скоротилися на 2%, або на 307 млн. кубометрів - до 15,354 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Із початку опалювального сезону запаси газу в сховищах скоротилися більш ніж на 1 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня почав відбір газу з підземних газосховищ.

Читайте такожПорошенко ввів в дію рішення РНБО про енергетичну безпеку та проведення опалювального сезонуУкраїна після припинення «Газпромом» в червні продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Угорщина зупинила транспортування газу до України з 25 вересня після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом».

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.