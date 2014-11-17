«Нафтогаз» вимагає через суд від чотирьох енергокомпаній повернення 812 млн грн

Про це йдеться у постановах судів, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документами, «Нафтогаз» 12 листопада 2014 року подав шість позовів у господарські суди Дніпропетровської, Харківської, Вінницької та Одеської областей до держпідприємства «Криворізька теплоцентраль», «Харківська ТЕЦ-5», «Вінницяміськтеплоенерго» та Одеська ТЕЦ.

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Згідно з постановами госпсуду Дніпропетровської області, «Нафтогаз» вимагає від «Криворізької теплоцентралі» повернення 322 млн грн.

Як сказано в постанові господарського суду Харківської області, «Нафтогаз» вимагає від однієї із найбільших в Україні теплоелектроцентралей - Харківської ТЕЦ-5 повернення 295,7 млн грн.

Від «Вінницяміськтеплоенерго», згідно з постановою суду Вінницької області, «Нафтогаз» вимагає повернення 61,9 млн грн, а від Одеської ТЕЦ, як зазначено в матеріалах госпсуду Одеської області, - 133,1 млн грн.

За даними НАК «Нафтогаз України», станом на 12 листопада 2014 року заборгованість підприємств ТКЕ і ТЕЦ становила 12,5 млрд грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Нафтогаз» звинувачує «Київенерго» в небажанні платити борги за газ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.