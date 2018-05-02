Україна в 3 рази збільшила імпорт газу зі Словаччини

Вже кілька місяців поспіль словацький коридор залишається основним напрямком імпорту газу.

Україна з 30 квітня на 1 травня збільшила імпорт природного газу зі Словаччини в 3 рази - до 30,85 млн куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream.

Згідно з даними компанії, заявка на імпорт газу зі Словаччини на 30 квітня становила 10 млн куб. м, а на 1 травня (а також і 2 травня) - 30,85 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна скоротила імпорт газу на 56,9% - до 1,8 млрд куб. м. Найбільші обсяги газу (1,3 млрд куб. м) були імпортовані по Словацькому газотранспортному коридору.