Державна «Центренерго» скоротила прибуток у 5 разів

Чистий дохід від реалізації продукції становив 4,15 млрд грн, що в 1,3 раза більше, ніж у першому кварталі 2017 року.

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила чистий прибуток у 5 разів – до 168,5 млн грн з 851,1 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано в повідомленні, чистий дохід від реалізації продукції становив 4,15 млрд грн, що в 1,3 раза більше, ніж у першому кварталі 2017 року (3,17 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, «Центренерго» за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2017 році перерахує до державного бюджету України дивіденди у розмірі 1,1 млрд грн.

Фонд державного майна України переніс продаж держпакету акцій (78,3%) державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» за принципом аукціону на червень 2018 року.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.