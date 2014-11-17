Угорщина і Словаччина до 2015 року об"єднають газопроводи для реверсних постачань Україні

Угорщина і Словаччина до початку 2015 року збудують систему сполучення газових комунікацій, що дасть додаткову можливість для реверсних поставок газу Україні. Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, передає РІА "Новости".

Читайте такожПорошенко ввів у дію рішення РНБО про енергетичну безпеку і проведення опалювального сезону"Я повідомив своїм колегам, що система комунікацій між газопровідними лініями Словаччини та Угорщини буде готова до початку наступного року, що дасть нам додаткову можливість поставляти газ Україні, якщо це буде необхідно", - сказав Сійярто журналістам після дискусії по Україні на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала гарантії того, що словацькою стороною буде забезпечено реверсне постачання газу. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції зі словацьким колегою Андрієм Кицька в Братиславі 16 листопада.

Словацький напрямок може повністю диверсифікувати російські поставки газу в Україну. В жовтні наша країна імпортувала через Словаччину 809 млн кубометрів газу. Поставки через словацьку територію зросли на 4%.

У середньому щодобові поставки через Словаччину становили 26,1 млн кубометрів при максимальних технічних можливостях в 27 млн кубометрів.