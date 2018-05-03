У Німеччині почали будівництво відрізка скандального газопроводу "Північний потік-2"

Роботи почалися, хоча ще не всі країни дали дозвіл на спорудження газопроводу. У компанії Nord Stream, проте, упевнені, що всі дозволи будуть отримані.

У Німеччині розпочали будівництво німецької ділянки спірного газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Читайте такожЕкологія моря: для прокладання "Північного потоку-2" треба підірвати майже сотню боєприпасів часів Другої світової

Про це повідомив представник дочки "Газпрому" - компанії Nord Stream, передає «Німецька хвиля». Він зазначив, що роботи ведуться відповідно до встановленого графіка.

На наземному стикувальному пункті майбутнього газопроводу в місті Лубмин у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на площі близько шести гектарів розпочато роботи з викопування котловану і закладки фундаменту для газової приймальної станції, а також будівлі техобслуговування, відзначили в компанії.

Крім Німеччини, будівництво 1200-кілометрового газопроводу схвалила Фінляндія. Цим газопроводом з кінця 2019 року планується поставляти з Росії до Німеччини близько 55 млрд кубометрів газу в рік. Дозволи від Швеції, Росії та Данії на реалізацію проекту вартістю 9 млрд євро ще не отримані. У Німеччині екологічна організація Nabu оскаржує в суді виданий владою дозвіл на будівництво ділянки газопроводу в прибережних водах.

"Ми переконані, що отримаємо всі відповідні дозволи", - заявив представник Nord Stream. У Данії ділянку "Північного потоку-2" передбачається прокласти паралельно з вже існуючою гілкою першого "Північного потоку" на південь від острова Борнхольм в 12-мильній морській зоні.

За словами представника Nord Stream, нитка першого "Північного потоку" була прокладена в цьому коридорі за настійним бажанням Данії, тому в компанії впевнені, що уряд в Копенгагені погодиться з прокладкою в цьому коридорі і "Північного потоку - 2". Тим не менш, Nord Stream розробляє альтернативні маршрути в обхід цієї 12-мильної зони на випадок непередбачених ускладнень.

Україна, країни Балтії та Польща рішуче протестують проти будівництва "Північного потоку - 2", побоюючись подальшого посилення позицій Росії як газового монополіста в Європі.