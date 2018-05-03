«Нафтогаз» призначив нового в.о. голови «Укртрансгазу»

Тимчасово виконуючим обов'язки президента «Укртрансгазу» призначено віце-президента компанії Андрія Хоменка.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» призначила тимчасово виконуючим обов'язки президента держкомпанії «Укртрансгаз», що є оператором газотранспортної системи України, віце-президента компанії Андрія Хоменка.

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Згідно з повідомленням «Укртрансгазу» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийняте 27 квітня.

Хоменко призначений президентом компанії замість Мирослава Химка. Термін його повноважень - до 1 грудня 2018 року.

Наголошується, що раніше він обіймав посади генерального директора держпідприємства «Зоря»-«Машпроект» (2008-2011 рр..); радника дирекції представництва акціонерного товариства групи «Енергетичний стандарт» бізнесмена Костянтина Григоришина (2011-2013 роки); генерального директора дирекції «Енерджі Стернард Індастріз» (2013-2015 рр.); радника генерального директора «Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання (2015-2017 рр..); з грудня 2017 - члена правління, віце-президента «Укртрансгазу» з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2017 року національний держхолдинг «Нафтогаз України» затвердив призначення на посаду президента «Укртрансгазу» технічного директора, члена правління польської компанії PGNiG Technologie S. A. Павла Юзефа Станчака.

20 вересня минулого року голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що Служба безпеки України заблокувала призначення Станчака на посаду голови правління «Укртрансгазу». Це було зумовлено обмеженнями доступу іноземців до документів, які містять державну таємницю. Після цього «Нафтогаз» перевів Станчака з посади президента «Укртрансгазу» на посаду віце-президента цієї компанії.

Мирослав Химко виконував обов'язки голови «Укртрансгазу» після звільнення президента «Укртрансгаз» Ігоря Прокопіва, який обіймав посаду голови компанії з серпня 2014 року. Цій відставці передувала заява Коболєва про підозрілі операції в «Укртрансгазі» за 2016 рік на суму 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».